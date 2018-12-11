إجراء الكشف على 16 مليون مواطن في مبادرة«فيروس سي»

11 ديسمبر 2018 - 08:16 م

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة بدأت في تنفيذ حزمة من الإجراءات، منذ 6 يوليو الماضي، لإيجاد حلول سريعة وأخرى طويلة المدى، للمشكلات التي تواجه المنظومة الصحية بالبلاد.

وأضافت أن مبادرة 100 مليون صحة، التي توفر الكشف والعلاج لأكثر الأمراض المزمنة، مثل السكر والضغط وفيروس سي، على نفقة الدولة استفاد منها 16 مليون و250 ألف مواطن حتى الآن.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد الشريف، وكيل المجلس، للتعقيب على ما أثاره النواب من مشكلات، خلال طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للوزيرة.

وأضافت الوزيرة، أنها تجري عددا من الزيارات المفاجئة، للوقوف على الأوضاع الصحية على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى لدينا هو التأمين الصحى الشامل، مشيدة بموقف البرلمان من إقرار قانون التأمين الصحى سريعا.

وحول شكوى النواب، من طول مدة تطبيق القانون، أوضحت أن التطبيق لا بد أن يستغرق وقتا وهو ما حدث في دول العالم، وأن خلال تلك الفترة هناك عددا من المبادرات التي قامت بها الوزارة التي تمس الأسر في مصر، منها القضاء على قوائم الانتظار التي كانت تصل إلى 400 يوم.

وأوضحت أن قوائم الانتظار، كانت تصل إلى أكثر من 17 ألف حالة، وتم القضاء عليها بنسبة 65%، خلال ستة أشهر، وتابعت ما زلنا نأخذ إجراءات للانتهاء تماما من قوائم الانتظار.



