حبس عاطل بتهمة ترويج كمية من الحشيش بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بمحاولة ترويج كمية من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة حلوان.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد قيام "ا.ح" 28 سنة عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات ، وباستصدار إذن من النيابة تم القبض عليه وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 250 جراما ، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار ،تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.