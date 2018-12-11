» صالح جمعة: انتظروني أفضل لاعب في أفريقيا

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المصريون

الاهلى

صالح جمعة

تحدث  صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الأزمات التي مر بها خلال الفترة الماضية، ومستقبله داخل القلعة الحمراء.

وقال «جمعة» في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي: «تعجلت في الموافقة على قبول عرض الفيصلي، وهو قرار خاطئ مني».

وأضاف، «فكرت في قبول العرض السعودي من اجل التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم، لأني خلال تواجدي في الأهلي كنت أشارك بنسب قليلة، ولكن في النهاية لم يحدث نصيب».

وتابع، «كتقييم للتجرية أرى بأن النادي الأهلي أولى بصالح جمعة».

وأوضح، «حزنت لعدم تواجدي مع المنتخب في كأس العالم لأني كنت متواجد في التصفيات، وعندما شاركت في مباراة النجم الساحلي تعرضت للإصابة لمدة شهر ونصف وهي السبب في إبعادي».

وتابع، «كان هناك عدم توفيق في عدم تواجدي في منتخب مصر في كأس العالم، وأتمنى التواجد مع منتخب مصر في الفترة المقبلة لأنه هدفي».

وأتم، «أهدفي محددة بان أتوج بجائزة أفضل لاعب في مصر، وأفضل لاعب في إفريقيا، لأنني أمتلك كل المقومات».


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