  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:26 م
بحث متقدم
ليفربول ونابولي

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونابولي بدوري الأبطال

كلاب

10 آلاف جنيه غرامة قتل الحيوانات.. وتجريم بيعها

دعارة (أرشيفية)

بعيدًا عن الشوشرة: تقنين الدعارة.. مفيد أم ضار؟

برلمان

رفض برلماني لإسناد تراخيص المحلات إلى «الإسكان»

يوسف القعيد: غير مستريح لمشروع قناة السويس

يوسف القعيد: الإخوان سبب الزيادة السكانية

مجلس الوزراء

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار بنزين 95

لانشون

السالمون واللانشون والبسطرمة.. خطر قاتل

صورة من الواقعة

فيديو.. تعاطي وحقن مخدرات علنًا في البراجيل

سد

مصر تبني أكبر سد في تنزانيا بـ 3مليارات دولار

صلاح

نصيحة محمد صلاح لنجم الأهلي

النيابة العامة تعاين موقع حريق منزل بسبب انفجار أسلاك الكهرباء

قضايا وحوادث

حريق منزل
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

ضبط ربة منزل لاتهامها بقتل طفلها الرضيع

#

تشريح جثة بائع قتله شاب بسبب "جاكت"

#

تطورات جديدة فى قضية ذابحة زوجها بالقليوبية

#

دفن 4 جثث من ضحايا حريق البدرشين

حريق

الكهرباء

اصابة

ضغط عالي

انتقل فريق من النيابة العامة بقسم ثان شبرا الخيمة، ولجنة من الإدارة الهندسية من حى شرق شبرا الخيمة لموقع حريق منزل بسبب انفجار أسلاك الضغط العالى، وذلك لحصر تلفيات بالمنازل المجاورة للحريق، وتبين وجود تلفيات فى 3 منازل مجاورة إثر الانفجار.

كانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق اندلع اليوم فى منزل إثر انفجار لوحة كهرباء ضغط عالى أسفر عن إصابة شخص، وتضرر 3 منازل مجاورة، تم تحويل المصاب للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من النجدة بسماع دوى انفجار واندلاع حريق بمنزل، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والمقدم إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا، والرائد محمد الخولى معاون مباحث القسم، ورجب عبدالرازق رئيس حى شرق شبرا الخيمة.

وبالفحص تبين إصابة "سمير م. ع" 41 سنة كما أسفر عن تضرر 3 منازل، وحريق فى المنزل رقم 38 بسبب أسلاك الضغط العالى.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نصيحة محمد صلاح لنجم الأهلي
» استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال
» قطع المياه عن 12 منطقة بالجيزة 24 ساعة
» ارتفاع ضحايا تصادم طائرتين أمريكيتين إلى 6 قتلى
» "المركزي" يبيع أذون خزانة بقيمة 1.7 مليار دولار
» 7 دول أوروبية ترفض ميثاق الأمم المتحدة للهجرة
» بث مباشر.. مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلى
» صالح جمعة: انتظروني أفضل لاعب في أفريقيا
» مقاتلات جوية عراقية تقصف مواقع بسوريا
» مونديال الأندية.. ساتو ريوجي حكمًا لمباراة العين وويلنجتون
» 10 آلاف جنيه غرامة قتل الحيوانات.. وتجريم بيعها

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر