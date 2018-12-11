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مصر تصدر الكهرباء إلى أوروبا قريبًا

الحياة السياسية

محمد شاكر وزير الكهرباء
محمد شاكر وزير الكهرباء

وكالات - خالد الشرقاوي

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قال محمد شاكر وزير الكهرباء، إن الدول الأفريقية أصبحت واعدة وبها العديد من الفرص الكبيرة، إلا أن عدد المحرومين من الكهرباء يمثلون من 500 إلى 600 مليون نسمة.

وأضاف "شاكر" في حواره إلى وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن مصر عازمة على تصدير الكهرباء خلال الفترة المقبلة إلى عدد من الدول الأفريقية.

وأوضح أن فرص الاستثمار في القارة الأفريقية خلال السنوات المقبلة كبيرة جدا، وتشهد المنطقة الأفريقية تنافسا كبيرا في الوقت الراهن بين العديد من الدول، لما بها من ثروات وخيرات ومعادن متجددة.

وأكد وزير الكهرباء، أن مصر مرت بأزمة في مسألة الكهرباء، حتى عام 2014، ونجحنا في التغلب على هذا الأمر بمجموعة من الوسائل العلمية، وأصبح لدينا الاحتياطي الآمن الذي يؤكد أننا لا نواجه أية مشاكل في الكهرباء، كما أن الفائض من الإنتاج يمكن أن نصدره إلى عدة دول، وفي المنتدى الأفريقي نلتقي بالعديد من المسؤولين في الدول الأفريقية، ونعمل على تبادل الرؤى والتخطيط للأعمال المشتركة.

وأشار إلى أن مصر لديها مشروع لعمل خط ربط ما بين مصر والسعودية بقدرة 3 آلاف ميجاوات، كما يتم العمل حاليا بخط بين مصر والأردن بقدرة 4 آلاف ميجاوات، وكذلك هناك خط ربط بين مصر وليبيا، وكل الخطوط مرشحة للزيادة، كما أنه يتم العمل على الخط الرابط بين مصر والسودان الذي ستبدأ أول تجارب تشغيله مطلع 2019، وتعقبه مراحل عدة للوصول إلى التشغيل النهائي، ونؤكد على أننا نضع كافة الدراسات العلمية، ويمكننا القول إنه بحلول 2050، يمكن أن تصل الكهرباء إلى كل منزل في أفريقيا.

وأوضح وزير الكهرباء، أن مصر في الوقت الراهن تعمل على اتفاقية لربط خط كهرباء بين مصر وقبرص، ومن قبرص إلى اليونان ومنها إلى أوروبا، وهي عمليات ستحتاج إلى مراحل عدة خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن مصر بها أماكن يمكن أن تنتج الكهرباء بما يعادل 90 ألف ميجاوات، وهي قدرة عالية، كما أن هناك محطات في السد العالي ومناطق أخرى تصل  قدرتها إلى 2832 ميجاوات، وهو ما يؤهل مصر لمكانة مركزية وهامة في مجال الطاقة الكهربائية، خاصة أن زيادة الاستثمار ستزيد من استهلاك الكهرباء، وهو ما نعمل عليه وفق الدراسات العلمية.

وتابع "شاكر": "لدينا قدرات تصل إلى 50 ألف ميجاوات، ولو أرادت الصناعة الحصول على 25 ألف ميجاوات فنحن على أتم الاستعداد لذلك".

وفيما يتعلق بمنطقة قناة السويس، قال: "نستطيع العمل في المنطقة، ويمكن أن نساهم في تغذية سيناء بالكهرباء، خاصة أن عمليات التنمية تحتاج إلى دعم الطاقة، وبالفعل أعدت بعض الدراسات لإنتاج الكهرباء بالمنطقة، كما تقدم أحد المستثمرين الإماراتيين بدراسة لإنتاج الكهرباء بالفحم النظيف، وننتظر قراءة الدراسة بشكل تفصيلي للوصول إلى مرحلة التوقيع".


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