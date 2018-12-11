العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية

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جثة

فتاة

مجهولة الهوية

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بالشرقية، اليوم الثلاثاء، على جثة لفتاة مجهولة الهوية ملقاة في ترعة "الإسماعيلية" بدائرة المركز، فيما تم انتشال الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثالث من عمرها، مجهولة الهوية، بترعة "الإسماعيلية" بالقرب من قرية "غية" بدائرة مركز بلبيس ، تم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى "بلبيس" المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.



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