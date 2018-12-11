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حل أزمة العضويات المستثناة للصحفيين بنادي الزمالك

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الصحفيين

الشباب والرياضة

المصريون

العضويات

نجح أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في حل أزمة العضويات المستثناة للصحفيين بنادي الزمالك بعد الجلسة التي عقدها مع عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس نادى الزمالك، فى مبنى الوزارة.

وتم حل الأزمة بعد تدخل وزير الرياضة بين نقيب الصحفيين ورئيس الزمالك والسماح بدخول الصحفيين إلى النادى مرة أخرى بعد قرار التجميد الذى صدر مؤخرًا من رئيس القلعة البيضاء.

كما تقرر السماح للزملاء الصحفيين بالدخول للزمالك باعتبارهم أعضاء عاملين مثلهم مثل باقى الأعضاء لأن عضوياتهم سليمة ولا يجوز إبطالها إلا بحكم محكمة، وثانيًا عدم تكرار الأزمات مثل إلغاء العضويات وعودتها مرة أخرى لأن ذلك أمر لا يليق بالزملاء ولا بنادى الزمالك.


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