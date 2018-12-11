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تركيا تتهم أمريكا بتدريب إرهابيين بسوريا

عرب وعالم

عمر جليك
عمر جليك

وكالات

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أمريكا

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بي كا كا

أعرب المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، عمر جليك، عن استياء بلاده الشديد من الأنباء حول تدريب الولايات المتحدة 35-40 ألف شخص شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الثلاثاء بأنقرة، في مقر الحزب، حيث تطرق إلى الأنباء عن عمل الولايات المتحدة على تدريب عشرات الآلاف، من عناصر ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" التي يشكل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، الذي تعتبرها أنقرة إرهابيًا، عمودها الفقري.

وأضاف جليك أن تركيا لا ترى في مثل هذه الخطوات، مقاربات ذات نوايا حسنة، مشددًا على أن تركيا ستتحرك فورا للقضاء على أي تهديد قد يتشكل ضد أمنها القومي أيا كانت القوة التي تواجهها.

وقبل أيام، أعلن الجنرال جوزيف دانفور، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى تدريب 35-40 ألف مقاتل محلي في سوريا"، وقال "لقد أنجزنا هذا العمل بنسبة 20%".


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