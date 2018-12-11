مصر تبني أكبر سد في تنزانيا بـ 3مليارات دولار

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أعلن مدير التسويق لمجموعة السويدي إلكتريك المصرية أحمد حسونة، أن رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، سيحضر غدا توقيع اتفاقية بـ3 مليارات دولار لإنشاء سد "ستيجلر جورج" في تنزانيا.

وأضاف حسونة في تصريحات على هامش انعقاد المعرض الأفريقي الدولي للتجارة البينية، اليوم الثلاثاء أن "بناء السد سيتم عن طريق شركة السويدي والمقاولون العرب لتوليد 2100 ميغاوات".

وقال «حسونة»، إن السد يتكون من 9 توربينات وكل توربينة تساهم في توليد 230 ميغاوات وسيتم تنفيذ المشروع على 4 سنوات.

وكانت وزارة الموارد المائية والري، قد أكدت أن سد "ستيجلر جورج" فى تنزانيا خارج حوض النيل، وأن لا تأثير له على مصر.

ويبلغ ارتفاع السد 134 مترا، وطول بحيرة السد 100 كم، ومساحة بحيرة التخزين 1350 كم2، والسعة التخزينية 34 مليار متر مكعب، ويقام على ضفاف نهر الروفيجي وهو نهر داخلى طوله 600 كيلو متر وإيراده يتراوح من 10 إلى 58 مليار متر مكعب سنويا.



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