الإنتاج الحربي يتخطى وادي دجلة

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المصريون

وادى دجلة

الإنتاج الحربى

فاز فريق الإنتاج الحربي نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري العام.

وأحرز ثنائية الإنتاج الحربي كلًا من: محمد مسعد في الدقيقة السابعة، ومحمد غنام في الدقيقة 85، فيما أحرز محمد هلال هدف دجلة الوحيد في الدقيقة 75.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 26 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد وادي دجلة عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.


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