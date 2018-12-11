أسطورة إيطاليا: «صلاح» يحتاج إلى الشرطة لملاحقته

11 ديسمبر 2018 - 06:58 م

قبل 3 ساعات من المواجهة المرتقبة بين ليفربول ونابولي، تغزل «باولو كانافارو» قائد المنتخب الإيطالي، في ثلاثي «الريدز» محمد صلاح، و«روبرتو فيرمينو»، والسنغالي «ساديو ماني».

وقال «كانافارو» في تصريحات لجريدة «كورييري ديل ميزوجيونو»: «صلاح وماني وفيرمينو يركضون بشكل لا يصدق، كما لو كانوا على متن دراجة نارية».

وتابع: «أشعر وكأننا بحاجة ملحة للشرطة من أجل إيقاف الثلاثي.. هم لاعبين كبار، ولكن دفاع نابولي يضم لاعبين كبار أيضًا».

ويلتقي ليفربول مع نظيره نابولي في العاشرة مساء اليوم، على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا



