18 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة طارق يحيى، قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري العام.
وجاءت قائمة سموحة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل، أحمد لورد.
خط الدفاع: محمود منصور، محمود عزت، سيد فريد، أحمد غنيم، أمير عابد، محمود معاذ.
خط الوسط: إسلام صالح، أحمد حمص، إبراهيم عبد القوى، محمود سيد، شريف رضا، يامادو توريه، محمد حمدى زكى.
خط الهجوم: حسام حسن، نسيبامبي، أوميد أوكيري.
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