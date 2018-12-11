18 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري

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أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة طارق يحيى، قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري العام.

وجاءت قائمة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، أحمد لورد.

خط الدفاع: محمود منصور، محمود عزت، سيد فريد، أحمد غنيم، أمير عابد، محمود معاذ.

خط الوسط: إسلام صالح، أحمد حمص، إبراهيم عبد القوى، محمود سيد، شريف رضا، يامادو توريه، محمد حمدى زكى.

خط الهجوم: حسام حسن، نسيبامبي، أوميد أوكيري.


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