  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:29 م
بحث متقدم
ليفربول ونابولي

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونابولي بدوري الأبطال

كلاب

10 آلاف جنيه غرامة قتل الحيوانات.. وتجريم بيعها

دعارة (أرشيفية)

بعيدًا عن الشوشرة: تقنين الدعارة.. مفيد أم ضار؟

برلمان

رفض برلماني لإسناد تراخيص المحلات إلى «الإسكان»

يوسف القعيد: غير مستريح لمشروع قناة السويس

يوسف القعيد: الإخوان سبب الزيادة السكانية

مجلس الوزراء

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار بنزين 95

لانشون

السالمون واللانشون والبسطرمة.. خطر قاتل

صورة من الواقعة

فيديو.. تعاطي وحقن مخدرات علنًا في البراجيل

سد

مصر تبني أكبر سد في تنزانيا بـ 3مليارات دولار

صلاح

نصيحة محمد صلاح لنجم الأهلي

الحكومة تنتهي من إعداد الخريطة الزراعية

آخر الأخبار

رئيس الوزراء
مدبولي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

دولة أوروبية تلغي تذاكر المواصلات العامة

#

الحكومة الفرنسية لـ"السترات الصفراء": لسنا أغبياء سنغير ضريبة الثروة

#

فنان شهير يكشف تفاصيل القبض عليه بأمن الدولة

#

وزير الإعلام الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى

بحث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ، مع علي المصيلحي وزير التموين وعز الدين أبو ستيت وزير الزراعة "الخريطة الزمنية للمنتجات والسلع الزراعية" والتي انتهت من إعدادها الأخيرة.

وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن مدبولي قرر اجتماع الجنة التنسيقية للأمن الغذائي لتحويل ما ورد بالخطة من بيانات ومعلومات إلى خطة عمل تتضمن إجراءات محددة تتعلق بكل محصول استراتيجي، وإن تُعرض الخطة عليه في أسرع وقت ممكن.

وبحسب متحدث الوزراء، تضمنت الخريطة "بيانات عن المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية والحيوية على مدار السنوات الخمس الماضية، ومتوسط الكميات التي تنتجها مصر من كل محصول ونسبة تحقيقها للاكتفاء الذاتي، والفترات التي تمثل فجوات في الإنتاج خلال العام، بالإضافة إلى متوسط الأسعار العالمية لتلك السلع على مدار العام من أهم الدول المنتجة والمصدرة". 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نصيحة محمد صلاح لنجم الأهلي
» استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال
» قطع المياه عن 12 منطقة بالجيزة 24 ساعة
» ارتفاع ضحايا تصادم طائرتين أمريكيتين إلى 6 قتلى
» "المركزي" يبيع أذون خزانة بقيمة 1.7 مليار دولار
» 7 دول أوروبية ترفض ميثاق الأمم المتحدة للهجرة
» بث مباشر.. مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلى
» صالح جمعة: انتظروني أفضل لاعب في أفريقيا
» مقاتلات جوية عراقية تقصف مواقع بسوريا
» مونديال الأندية.. ساتو ريوجي حكمًا لمباراة العين وويلنجتون
» 10 آلاف جنيه غرامة قتل الحيوانات.. وتجريم بيعها

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر