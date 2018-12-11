الحكومة تنتهي من إعداد الخريطة الزراعية

بحث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ، مع علي المصيلحي وزير التموين وعز الدين أبو ستيت وزير الزراعة "الخريطة الزمنية للمنتجات والسلع الزراعية" والتي انتهت من إعدادها الأخيرة.

وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن مدبولي قرر اجتماع الجنة التنسيقية للأمن الغذائي لتحويل ما ورد بالخطة من بيانات ومعلومات إلى خطة عمل تتضمن إجراءات محددة تتعلق بكل محصول استراتيجي، وإن تُعرض الخطة عليه في أسرع وقت ممكن.

وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن مدبولي قرر اجتماع الجنة التنسيقية للأمن الغذائي لتحويل ما ورد بالخطة من بيانات ومعلومات إلى خطة عمل تتضمن إجراءات محددة تتعلق بكل محصول استراتيجي، وإن تُعرض الخطة عليه في أسرع وقت ممكن.