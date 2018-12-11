الأهلي يُعلن نتائج الاجتماع التفصيلي لمباراة بطل إثيوبيا

11 ديسمبر 2018 - 06:08 م

انتهى الاجتماع التنسيقى لمباراة الأهلى وجيما الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها فى السادسة، مساء الجمعة المقبلة، على استاد الجيش ببرج العرب.

وترأس العامرى فاروق، نائب رئيس النادي ورئيس لجنة المباريات الاجتماع، وبحضور كل من العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادي، وممثلين من إدارات الإعلام والمباريات والتسويق والمشتريات.

وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد فتح الحجز الإلكترونى لتذاكر المباراة، وإجراءات دخول وخروج الجماهير، بما يضمن سلامتهم وخروج المباراة بالشكل اللائق، وبما يتناسب مع النادى الأهلي.

وأجرى العامرى فاروق، نائب رئيس النادي، اتصالًا هاتفيًا باللواء محمد شريف، مدير أمن الإسكندرية، من أجل تنسيق الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة، كما وجّه نائب رئيس النادى التحية لوزارة الداخلية، وقيادات أمن الإسكندرية، بعد المجهود الكبير المبذول لراحة الجماهير والحفاظ عليهم.



