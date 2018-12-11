رئيس الوزراء يتوجه إلى تنزانيا لتوقيع عقد «سد ستيجلر»

11 ديسمبر 2018 - 06:06 م

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى تنزانيا للمشاركة في احتفالية توقيع عقد إنشاء مشروع سد ستيجلر جورج لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، والفائز به التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك.

ويرافق رئيس الوزراء، خلال الزيارة، وفد رفيع المستوى يضم الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعدد من المسئولين ورجال الصناعة والمستثمرين.



