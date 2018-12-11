  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:29 م
بحث متقدم
ليفربول ونابولي

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونابولي بدوري الأبطال

كلاب

10 آلاف جنيه غرامة قتل الحيوانات.. وتجريم بيعها

دعارة (أرشيفية)

بعيدًا عن الشوشرة: تقنين الدعارة.. مفيد أم ضار؟

برلمان

رفض برلماني لإسناد تراخيص المحلات إلى «الإسكان»

يوسف القعيد: غير مستريح لمشروع قناة السويس

يوسف القعيد: الإخوان سبب الزيادة السكانية

مجلس الوزراء

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار بنزين 95

لانشون

السالمون واللانشون والبسطرمة.. خطر قاتل

صورة من الواقعة

فيديو.. تعاطي وحقن مخدرات علنًا في البراجيل

سد

مصر تبني أكبر سد في تنزانيا بـ 3مليارات دولار

صلاح

نصيحة محمد صلاح لنجم الأهلي

رئيس الوزراء يتوجه إلى تنزانيا لتوقيع عقد «سد ستيجلر»

الحياة السياسية

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

البرلمان الأوروبي يدعو المجر لإعادة "غرويفسكي" إلى مقدونيا

#

نتنياهو: نسعى للوصول إلى قلب أفريقيا

#

نتنياهو يقطع زيارته إلى باريس ويعود إلى تل أبيب

#

مدبولي ينقل تبعية "المشروعات الصغيرة" لرئاسة مجلس الوزراء

رئيس الوزراء

تنزانيا

مدبولى

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى تنزانيا للمشاركة في احتفالية توقيع عقد إنشاء مشروع سد ستيجلر جورج لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، والفائز به التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك.

ويرافق رئيس الوزراء، خلال الزيارة، وفد رفيع المستوى يضم الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعدد من المسئولين ورجال الصناعة والمستثمرين.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نصيحة محمد صلاح لنجم الأهلي
» استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال
» قطع المياه عن 12 منطقة بالجيزة 24 ساعة
» ارتفاع ضحايا تصادم طائرتين أمريكيتين إلى 6 قتلى
» "المركزي" يبيع أذون خزانة بقيمة 1.7 مليار دولار
» 7 دول أوروبية ترفض ميثاق الأمم المتحدة للهجرة
» بث مباشر.. مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلى
» صالح جمعة: انتظروني أفضل لاعب في أفريقيا
» مقاتلات جوية عراقية تقصف مواقع بسوريا
» مونديال الأندية.. ساتو ريوجي حكمًا لمباراة العين وويلنجتون
» 10 آلاف جنيه غرامة قتل الحيوانات.. وتجريم بيعها

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر