"بالم هيلز" تحصل على تسهيل ائتماني بقيمة 1.24 مليار جنيه

11 ديسمبر 2018 - 05:51 م



حصلت شركة بالم هيلز للتعمير على موافقة 7 بنوك لزيادة حد التسهيل الائتماني الممنوح لمشروع "الكراون".

وأوضحت الشركة في بيان لها أن التسهيل الائتماني للمشروع سيصل إلى 1.24 مليار جنيه بزيادة قدرها 388 مليونا.

وأضافت أنه سيتم مد أجل القرض إلى 8 بدلا من 6 سنوات، وذلك لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية مع تقليص الجدول الزمني للمشروع.

ووقعت الشركة أمس الاثنين على ملحق عقد الزيادة للتسهيل الائتماني.

وبلغت أرباح الشركة 439.9 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2018، مقابل 349.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وأشارت الشركة إلى أنها تستهدف خلال 2018، تحقيق مبيعات جديدة، بقيمة 12 مليار جنيه، وصافي ربح بقيمة 800 مليون، إلى جانب إيرادات قدرها 6.8 مليار.





