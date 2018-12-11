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مدرب الريال يرد على تصريحات كريستيانو رونالدو

الرياضة

رونالدو
رونالدو

أمير سعد - متابعات

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ريال مدريد

رونالدو

المصريون

يوفنتوس

رد سانتياجو سولارى، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، على تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو، صانع ألعاب يوفنتوس الإيطالى الحالي والمرينجي السابق.

وقال رونالدو، فى تصريحات صحفية، إنه يشعر بسعادة أكثر مع يوفنتوس عن أى فريق آخر دافع عن ألوانه لما يمتلكه من تواضع بين اللاعبين عكس ما يحدث فى أماكن أخرى بأن يرى بعض اللاعبين أنفسهم أفضل من زملائهم، وهى التصريحات التى أثارت غضب جماهير ريال مدريد.

وقال سولارى فى مؤتمر صحفى عقد اليوم: "كريستيانو رونالدو لديه مطلق الحرية فى التعبير عما يشعر به، وسيبقى جزءا من تاريخ النادى لما قدمه على مدار 9 سنوات فى سانتياجو برنابيو".

وأضاف قائلا: "دائما هناك تواضع فى غرفة ملابس ريال مدريد، وهذا سر العظمة التى يمتلكها هذا النادى العريق، ونحن دائما نعمل بكل جدية".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيسكا موسكو غدا فى الجولة الأخيرة من مباريات مرحلة المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

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