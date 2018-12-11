بالصور.. «رانيا يوسف» تثير الجدل بألبوم صور جديد

11 ديسمبر 2018 - 05:49 م

رغم أزمتها الأخيرة على السجادة الحمراء خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى فى نسخته الأخيرة، وارتدائها لفستان وصف بالفاضح حيث كان مكشوفًا بشكل كامل من الأسفل، ظهرت "رانيا يوسف" فى جلسة تصوير جديدة لها بفستان مثير للجدل، يتكون من "قطعتين" فقط.

وكانت رانيا يوسف، أثارت عاصفة من الغضب خلال الفترة الماضية بسبب الفستان الفاضح الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وأظهرها عارية من الأسفل، وتم رفع العديد من الدعاوى القضائية بسبب هذا الفستان، قبل أن يتم إجراء التحقيق معها بسبب هذا الظهور، لتعيد الظهور بفستان فاضح جديد.







