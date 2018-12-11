تجديد حبس موظف بريد لاتهامه بالاختلاس

11 ديسمبر 2018 - 05:42 م

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس موظف بمكتب بريد كفر غطاطي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاختلاس والتزوير في توقيعات العملاء والاستيلاء على مبلغ 80 ألف جنيه.

وقالت تحقيقات النيابة برئاسة محمد صلاح، إنه أثناء قيام لجنة من الهيئة القومية للبريد لمكتب بريد غطاطي، اكتشفت عجزًا يبلغ 80 ألف جنيه، بمواجهة موظف المكتب اعترف باختلاسها لمروره بضائقة مالية وحررت اللجنة محضرا وإحالته للنيابة العامة.

وأضافت التحقيقات، أن الموظف المتهم قام منذ شهر مايو وحتى نوفمبر الماضي بسحب أموال من حسابات العملاء وتزوير توقيعاتهم على إيصالات السحب بهدف الاستيلاء على المبالغ، واستمعت النيابة لأقوال المتهم الذي اعترف بجريمة الاختلاس لمروره بضائقة مالية وعرض تسديد المبلغ المالي في الحال وقام بالفعل بسداد كامل المبلغ.

وجهت النيابة للمتهم تهمتي الاختلاس والتزوير في محررات رسمية، كما أمرت بتشكيل لجنة من وزارة العدل لإجراء عملية جرد لعهدة المتهم بخلاف اللجنة المشكلة من الهيئة القومية للبريد.