  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:18 م
بحث متقدم
وزير الزراعة

وزير الزراعة يرد على النواب في طلب إحاطة: أنتم السبب

التنمر

«التنمر» داخل المدارس.. المعلمون ضحايا أم متهمون؟

دورى ابطال اوروبا

أهم مباريات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا

وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 75%

ترامب

مستشار "ترامب": الإعلان عن "صفقة القرن" خلال شهرين

خاشقجي شخصية العام

"تايم" تختار "خاشقجي" ضمن شخصيات 2018

أمطار غزيرة

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية

بريطانيا: الفلسطينيون يعيشون تحت وطأة الاحتلال

105 قتلى حوادث الطرق خلال 4 أشهر .. تغليظ العقوبة لم يوقف النزيف

ارتفاع ضحايا حادث "الزقازيق" لـ 4 وفيات و22 مصابًا

صلاح

«صلاح» أفضل لاعب في الجولة الـ16 للبريميرليج

عقوبات جديدة من برشلونة ضد «ديمبلي»

الرياضة

عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بهذه الطريقة تراقب إسرائيل الطرق

#

سعر الطائرة الجديدة لـ«ميسي» ومحتوياتها

#

ترامب: العقوبات قادمة يوم الإثنين

#

أمريكا تدرس فرض عقوبات ضد الصين بسبب "المسلمين"

برشلونة

المصريون

ديمبلى

قررت إدارة نادي برشلونة الإسباني تغريم الفرنسى عثمان ديمبلى جناح الفريق الكتالوني، بسبب تأخيره المستمر عن التدريبات الجماعية للبارسا خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة فرضت غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو على عثمان ديمبلى بسبب إهماله، وعدم التزامه بالقواعد الداخلية للفريق الأول تحت قيادة أرنستو فالفيردى.

وأوضحت الصحيفة أن مسئولى برشلونة قرروا تغريم ديمبلى بهذا المبلغ بسبب عدم التزامه فى حضور المران الجماعى وفقاً للتوقيت المحدد من قبل الجهاز الفنى، وآخرها واقعة تأخره لمدة ساعتين عن التدريبات أمس الأول الأحد، ومن الممكن أن تتم مضاعفة هذا مرتين أو ثلاث مرات حال عدم التزامه مجدداً.

وبالرغم من دور الفرنسى عثمان ديمبلى الحاسم مع برشلونة فى عدد من المباريات الحاسمة هذا الموسم، إلا أن عدم التزامه يهدد مستقبله داخل صفوف البلوجرانا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يُعلن نتائج الاجتماع التفصيلي لمباراة بطل إثيوبيا
» مصرع عامل وابنته في انهيار عقار بالإسكندرية
» الزمالك يلبي طلبين لطفل مريض بالسرطان
» الاحتلال يحاول منع سدنة "قبة الصخرة" من القيام بعملهم
» عامل يطعن زوجته بـ«سكين المطبخ»
» البرلمان العربي يدعو البرازيل والتشيك لعدم نقل سفارتيهما للقدس
» حبس المتهمين باغتصاب «محامية الهرم»
» إصابة شقيق «عهد التميمي» برصاص الاحتلال الإسرائيلي
» شرطي يغتال مدير أمن ولاية «ريزة» التركية
» إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم
» هيفاء وهبى تخضع لجلسة تصوير بفستان قصير

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:28 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»