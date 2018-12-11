عقوبات جديدة من برشلونة ضد «ديمبلي»

11 ديسمبر 2018 - 05:42 م

قررت إدارة نادي برشلونة الإسباني تغريم الفرنسى عثمان ديمبلى جناح الفريق الكتالوني، بسبب تأخيره المستمر عن التدريبات الجماعية للبارسا خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة فرضت غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو على عثمان ديمبلى بسبب إهماله، وعدم التزامه بالقواعد الداخلية للفريق الأول تحت قيادة أرنستو فالفيردى.

وأوضحت الصحيفة أن مسئولى برشلونة قرروا تغريم ديمبلى بهذا المبلغ بسبب عدم التزامه فى حضور المران الجماعى وفقاً للتوقيت المحدد من قبل الجهاز الفنى، وآخرها واقعة تأخره لمدة ساعتين عن التدريبات أمس الأول الأحد، ومن الممكن أن تتم مضاعفة هذا مرتين أو ثلاث مرات حال عدم التزامه مجدداً.

وبالرغم من دور الفرنسى عثمان ديمبلى الحاسم مع برشلونة فى عدد من المباريات الحاسمة هذا الموسم، إلا أن عدم التزامه يهدد مستقبله داخل صفوف البلوجرانا.