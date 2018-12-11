» مصرع عامل وابنته في انهيار عقار بالإسكندرية

11 ديسمبر 2018 - 05:36 م

لقي عامل وابنته مصرعهما، صباح اليوم الثلاثاء، إثر انهيار جزئي لعقار مكون من أربعة طوابق بمنطقة كفر عشري غرب الإسكندرية، فيما صرحت النيابة العامة بدفن جثتيهما وباشرت التحقيق في الواقعة.

تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغا يفيد انهيار العقار رقم 10 شارع الإنطاكي بمنطقة كفر عشري ووجود مصابين.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسؤولي حي غرب الإسكندرية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن العقار مكون من 4 طوابق«حوائط حاملة وأسقف خشبية»، مساحته 90 مترا، وانهيار سقف حجرة بالطابق الرابع حتي سطح الأرض.

ومن جانبه، قال اللواء هشام عثمان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن الحادث أسفر عن وفاة شخصين هما «سيد سعد زغلول» 60 عاما، وابنته «بسملة» 12 عاما، وجرى استخراج جثتيهما من تحت الأنقاض ونقلها لمشرحة الإسعاف.

وكشف رئيس الحي، عن أن العقار صادر له عدة قرارات إخلاء لخطورته الداهمة إلا أن قاطنيه رفضوا الإخلاء وقرروا الإقامة على مسؤوليتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق