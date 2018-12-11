"البترول": تراجع مستحقات الأجانب إلى أدنى مستوى منذ 8 سنوات

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وزارة البترول
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أعلنت وزارة البترول، ، أنها وقعت 63 اتفاقية من 2014 وحتى العام الحالي باستثمارات حوالي 14 مليار دولار وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بمنطقتي البحر الأحمر وجنوب مصر.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة، ، أنها نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الثلث لتصل إلى 1.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 وهي الأقل منذ 2010.

وتابعت أنها نفذت 24 مشروعا لتنمية حقول الغاز أهمها مشروعات ظهر وأتول ونورس وشمال الاسكندرية، إذ ساهمت هذه المشروعات في زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي بنسبة 60% وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه في نهاية سبتمبر 2018.

كما تم رفع كفاءة معامل التكرير والتوسع في مشروعات البنية الأساسية وتعظيم القيمة المضافة من البترول والغاز من خلال صناعة البتروكيماويات إذ تم تنفيذ 3 مشروعات بإجمالي استثمارات 4 مليارات دولار لزيادة إنتاج البتروكيماويات وجار تنفيذ 4 مشروعات خلال الأربع سنوات المقبلة.


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