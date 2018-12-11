» الزمالك يلبي طلبين لطفل مريض بالسرطان

11 ديسمبر 2018 - 05:28 م

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، على تلبية رغبة أحمد عبدالفتاح الذي يعاني من مرض السرطان، في مشاهدة مران الفريق، والتقاط صورة تذكارية مع اللاعبين.

جاء حضور عبدالفتاح لتدريبات الزمالك، وذلك بدعوة من محمود عبدالمنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، والذي حرص في وقت سابق على زيارة الطفل في المستشفي تلبية لرغبته، وقد وعده بحضور المران والتقاط الصور مع الجهاز واللاعبين وهو ما تحقق اليوم.

وفي السياق نفسه، شهد المران اليوم أيضًا، تواجد أحمد عبدالمنعم الذي يعاني من مرض السرطان، وذلك تلبية لرغبته أيضا حيث تواجد بصحبة والده والتقط الصور مع اللاعبين.



