قطاع الأعمال: نسعى لمضاعفة إنتاج حديد التسليح والمسبوكات

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أكدت وزارة قطاع الأعمال العام، دعمها صناعة الحديد والصلب وخاصة في الشركات التابعة لها، حيث يتم حاليا إجراء تحديث كامل ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من 5 إلى 10 مرات لخطي حديد التسليح والمسبوكات في شركة الدلتا للصلب.

وأوضحت الوزارة في بيان  لها أن التصريح المنسوب للوزير هشام توفيق بأن "صناعة الصلب ليست استراتيجية" تم اجتزائه من سياقه، وأن قطاع الأعمال العام ينتج حاليا أقل من 5% من طاقة الصلب المصري مقابل 100% في سبعينيات القرن الماضي.

وأضاف البيان أن الوزارة تتابع يوميا جهود الشركة القابضة للصناعات المعدنية في تشغيل فرن (4) بأقصى طاقة للوصول إلى تكلفة تأهيل المصنع، وذلك وفقا لما أوصى به استشاري عالمي، وذلك في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتطوير والنهوض بالشركات التابعة لها.


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