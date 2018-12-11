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شاهد.. سائق تاكسي ينقذ طفلة سقطت من الطابق الخامس

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لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

محمد فضل- متابعات

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طفلة

سائق تاكسي

طابق

تمكن رجلان في مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية من تلقّي طفلة عمرها 5 سنوات، سقطت من نافذة شقة في الطابق الخامس .

وهبطت الطفلة بين يدي الرجلين وهو ما خفف كثيرا من اصطدام جسمها بالأرض، لتصاب فقط بكدمات دون كسور، فيما أصيب أحدهما بيده وسجلت كاميرات المراقبة لحظة السقوط والإنقاذ .

ويؤكد شهود عيان، أن الأم تركت طفلتها وتوجهت إلى المتجر وخلال غيابها، فتحت الطفلة النافذة وتدلّت منها لتهوي وتقع إلى السفل .

ولاحظ الطفلة قبل أن تسقط اثنان من سواقي سيارات التاكسي المتوقفة في الشارع المطل عليه مبنى الطفلة وأهلها، ليسارعا إلى نجدتها وإنقاذ حياتها .



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