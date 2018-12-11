شاهد.. سائق تاكسي ينقذ طفلة سقطت من الطابق الخامس

11 ديسمبر 2018 - 05:27 م

تمكن رجلان في مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية من تلقّي طفلة عمرها 5 سنوات، سقطت من نافذة شقة في الطابق الخامس .

وهبطت الطفلة بين يدي الرجلين وهو ما خفف كثيرا من اصطدام جسمها بالأرض، لتصاب فقط بكدمات دون كسور، فيما أصيب أحدهما بيده وسجلت كاميرات المراقبة لحظة السقوط والإنقاذ .

ويؤكد شهود عيان، أن الأم تركت طفلتها وتوجهت إلى المتجر وخلال غيابها، فتحت الطفلة النافذة وتدلّت منها لتهوي وتقع إلى السفل .

ولاحظ الطفلة قبل أن تسقط اثنان من سواقي سيارات التاكسي المتوقفة في الشارع المطل عليه مبنى الطفلة وأهلها، ليسارعا إلى نجدتها وإنقاذ حياتها .



