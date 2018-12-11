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الاحتلال يحاول منع سدنة "قبة الصخرة" من القيام بعملهم

عرب وعالم

مسجد قبة الصخرة فلسطين
مسجد قبة الصخرة فلسطين

وكالات

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إسرائيل

فلسطين

الاحتلال

قبة الصخرة

حاولت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منع سدنة مصلى "قبة الصخرة المشرفة"، بالمسجد الأقصى بمدينة القدس، من القيام بعملهم، إلا أنهم رفضوا الانصياع.

وقال فراس الدبس، مسؤول قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، لوكالة "الأناضول" إن عناصر من الشرطة حاولوا منع سدنة قبة الصخرة من القيام بأعمال التنظيف.

وأضاف: "حجة عناصر الشرطة أن المواد المستخدمة قد تضر بالمكان، وقد تم رفض طلب الشرطة التي تراجعت بعد تدخل مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب"، مشيرا إلى أن الأمر "عاد إلى وضعه الطبيعي".

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية تحاول التدخل في عمل موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى، إلا أن دائرة الأوقاف ترفض هذه التدخلات.


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