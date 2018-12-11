أهم مباريات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا

11 ديسمبر 2018 - 05:16 م

تنطلق مباريات الجولة السادسة من دور مجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، وستكون البداية في تركيا عندما يحل بورتو ضيفاً على جلطة سراي.

وضمن 12 فريقًا التأهل لدور الـ16 في ذات الأذنين هذا الموسم هم أتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند، برشلونة، بورتو، شالكه، بايرن ميونخ، أياكس، مانشستر سيتي، ريال مدريد، روما، يوفنتوس ومانشستر يونايتد، ولا توجد إلا 4 مقاعد فقط شاغرة حتى الآن.



مباريات الثلاثاء

سيستضيف البلاوجرانا توتنهام وهو متأهل كمتصدر مهما كانت نتيجة المباراة، أما السبيرز فسوف يكون وضعه معلقًا بالمباراة الثانية في نفس المجموعة بين الإنتر وآيندهوفن، حيث أن الديوك متساوين في النقاط مع النيراتزوري لكنهم متفوقين في المواجهات المباشرة، لذا سيكون على زملاء كين الفوز لضمان التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى.

سيواجه ليفربول نابولي في المجموعة الثالثة المعقدة الحائرة بطاقتي العبور فيها بين الثنائي الإنجليزي الإيطالي وباريس سان جيرمان، ويحتاج الريدز للفوز بهذه المباراة بنتيجة (1-0) أو بفارق هدفين، أما أبناء الجنوب الإيطالي فيمكنهم الخسارة بأي نتيجة بفارق هدف أكبر من (1-0) وأخذ بطاقة العبور.

مباريات الأربعاء



سيفتتح ريال مدريد اليوم الثاني وهو متأهل فعليًا كمتصدر عن مجموعته بمواجهة ثأرية ضد سسكا موسكو الذي فاز على الملكي في مباراة الذهاب، وفي المساء سيواجه مانشستر سيتي هوفنهايم، ويوفنتوس يونج بويز، ومانشستر يونايتد فالنسيا، وبايرن ميونخ أياكس.



مواعيد المباريات

ومن المقرر أن تُقام جميع المباريات في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات «بي ان سبورت» بنقل المباريات بشكل حصري على النايل سات.