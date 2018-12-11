  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:19 م
بحث متقدم
وزير الزراعة

وزير الزراعة يرد على النواب في طلب إحاطة: أنتم السبب

التنمر

«التنمر» داخل المدارس.. المعلمون ضحايا أم متهمون؟

دورى ابطال اوروبا

أهم مباريات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا

وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 75%

ترامب

مستشار "ترامب": الإعلان عن "صفقة القرن" خلال شهرين

خاشقجي شخصية العام

"تايم" تختار "خاشقجي" ضمن شخصيات 2018

أمطار غزيرة

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية

بريطانيا: الفلسطينيون يعيشون تحت وطأة الاحتلال

105 قتلى حوادث الطرق خلال 4 أشهر .. تغليظ العقوبة لم يوقف النزيف

ارتفاع ضحايا حادث "الزقازيق" لـ 4 وفيات و22 مصابًا

صلاح

«صلاح» أفضل لاعب في الجولة الـ16 للبريميرليج

الموعد والقنوات الناقلة..

أهم مباريات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا

الرياضة

دورى ابطال اوروبا
دورى ابطال اوروبا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

19 لاعبًا في قائمة برشلونة لمواجهة توتنهام

#

«كلوب» يتحدث عن مواجهة نابولي المصيرية

#

"صلاح" على موعد مع رقم قياسي جديد الليلة

#

«ميسي» يعود لقائمة برشلونة استعدادًا للإنتر

تنطلق مباريات الجولة السادسة من دور مجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، وستكون البداية في تركيا عندما يحل بورتو ضيفاً على جلطة سراي.

وضمن 12 فريقًا التأهل لدور الـ16 في ذات الأذنين هذا الموسم هم أتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند، برشلونة، بورتو، شالكه، بايرن ميونخ، أياكس، مانشستر سيتي، ريال مدريد، روما، يوفنتوس ومانشستر يونايتد، ولا توجد إلا 4 مقاعد فقط شاغرة حتى الآن.

مباريات الثلاثاء

سيستضيف البلاوجرانا توتنهام وهو متأهل كمتصدر مهما كانت نتيجة المباراة، أما السبيرز فسوف يكون وضعه معلقًا بالمباراة الثانية في نفس المجموعة بين الإنتر وآيندهوفن، حيث أن الديوك متساوين في النقاط مع النيراتزوري لكنهم متفوقين في المواجهات المباشرة، لذا سيكون على زملاء كين الفوز لضمان التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى.

سيواجه ليفربول نابولي في المجموعة الثالثة المعقدة الحائرة بطاقتي العبور فيها بين الثنائي الإنجليزي الإيطالي وباريس سان جيرمان، ويحتاج الريدز للفوز بهذه المباراة بنتيجة (1-0) أو بفارق هدفين، أما أبناء الجنوب الإيطالي فيمكنهم الخسارة بأي نتيجة بفارق هدف أكبر من (1-0) وأخذ بطاقة العبور.

مباريات الأربعاء

سيفتتح ريال مدريد اليوم الثاني وهو متأهل فعليًا كمتصدر عن مجموعته بمواجهة ثأرية ضد سسكا موسكو الذي فاز على الملكي في مباراة الذهاب، وفي المساء سيواجه مانشستر سيتي هوفنهايم، ويوفنتوس يونج بويز، ومانشستر يونايتد فالنسيا، وبايرن ميونخ أياكس.

مواعيد المباريات

ومن المقرر أن تُقام  جميع المباريات في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات «بي ان سبورت» بنقل المباريات بشكل حصري على النايل سات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يُعلن نتائج الاجتماع التفصيلي لمباراة بطل إثيوبيا
» مصرع عامل وابنته في انهيار عقار بالإسكندرية
» الزمالك يلبي طلبين لطفل مريض بالسرطان
» الاحتلال يحاول منع سدنة "قبة الصخرة" من القيام بعملهم
» عامل يطعن زوجته بـ«سكين المطبخ»
» البرلمان العربي يدعو البرازيل والتشيك لعدم نقل سفارتيهما للقدس
» حبس المتهمين باغتصاب «محامية الهرم»
» إصابة شقيق «عهد التميمي» برصاص الاحتلال الإسرائيلي
» شرطي يغتال مدير أمن ولاية «ريزة» التركية
» إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم
» هيفاء وهبى تخضع لجلسة تصوير بفستان قصير

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:28 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»