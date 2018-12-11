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المصيلحي:

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 75%

مال وأعمال

وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي
وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي

وكالات

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علي المصيلحى

وزير التموين

السكر

أكد على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من السكر بنسبة 75% تقريبًا من الناتج السنوى البالغ 3.1 مليون طن بواقع إنتاج 2.2 مليون طن، مشيرًا إلى أن هذا مؤشر إيجابى وفى حاجة لتحقيق مزيد من زيادة الإنتاج.

وقال "مصيلحى"، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن استهلاك مصر من السكر شهريا يبلغ 250 ألف طن منها 120 ألف طن من السلع التموينية.

وأضاف مصيلحى، أن الهند تفوقت لأول مرة على البرازيل فى إنتاج السكر، لافتا إلى أن مصر دولة تحترم الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية وهذا يعنى إننا ملتزمون بعلاقاتنا الدولية والاتفاقيات مع الاتحاد الأوربى وأمريكا الجنوبية التى تسمح بالتبادل التجارى بدون جمارك، وهذا يعنى فى حال تدنى الأسعار الدولية لبعض السلع تستورد شركات القطاع الخاص السلع والمنتجات وتطرحها فى السوق المصرى، ومادامت هذه الشركات ملتزمة بالاشتراطات لا يستطيع أحد أن يمنعها من هذا الأمر.

وأشار وزير التموين، إلى أن كل ما قيل حول زيادة أسعار توريد قصب السكر صواب، ولكن هناك معادلة لابد من تحقيقها تتمثل فى الدولة والمستهلك والصانع فى نفس الوقت وقبل الخوض فى هذا الموضوع لابد من مراعاة الأطراف الثلاث للحفاظ على الصناعة المحلية والمستهلك حتى لا يتحمل فاتورة الزيادة والمزارع أيضا لأنه عنصر فعال وهام من عناصر المجتمع المصرى.



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