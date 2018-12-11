مستشار "ترامب": الإعلان عن "صفقة القرن" خلال شهرين

11 ديسمبر 2018 - 05:06 م

كشف جارد كوشنر صهر، ومستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن الموعد النهائي لإعلان تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلامية بـ"صفقة القرن".

وقال "كوشنر"، اليوم الثلاثاء، فى مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن الخطة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين "صفقة القرن" ستمنح للفلسطينيين حياة أفضل.

وأكد أن الخطة، ستحاول حل النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لافتًا إلى وجود عدد من الأسباب الكافية للثقة فى هذه الخطة وبإمكانية إحراز تقدم كبير بواسطتها.

وشدد "كوشنر"، على أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيركز قريبا على الخطة الأمريكية للسلام، وتابع بالقول "نأمل أن نقدم خطتنا خلال الشهرين القادمين، والتي أؤكد مرة أخرى أنها طبعا لن ترضي الجميع، ولكن هناك أسباب كافية للأخذ بها وتطبيقها".



