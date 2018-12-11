بريطانيا: الفلسطينيون يعيشون تحت وطأة الاحتلال

11 ديسمبر 2018 - 05:02 م

وصف إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأراضي الفلسطينية بالمحتلة، مما قد يؤدي إلى أزمة بين بلاده والاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة، أن زيارته لبيت لحم لأول مرة تأتي للإطلاع على أجواء التحضير للاحتفالات بعيد الميلاد المجيد فيها، مشيرًا إلى أن هذا يحدث في ظل معاناة مستمرة يعيشها الفلسطينيون تحت وطأة الإحتلال.

وكتب عبر حسابه على "تويتر" تعليقًا على صورة له نشرها من بيت لحم:" وصلت أمس إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة حيث كانت لي الفرصة لزيارة مدينة #بيت_لحم لأول مرة والإطلاع على أجواء التحضير للإحتفالات بعيد الميلاد المجيد فيها، وهذا في ظل معاناة مستمرة يعيشها الفلسطينيون تحت وطأة الإحتلال. ترقبوا المزيد عن هذه الزيارة اليوم وفي الأيام القليلة القادمة".

وربما تحدث هذه التصريحات أزمة بين الدبلوماسية البريطانية والإسرائيلة لوصفه لهم بالمحتلين.

وحازت التدوينة، إعجاب نشطاء عرب، حيث قالت ناشطة:" تغريدة جريئة وهامة منك سيد ادوين صراحتك وبساطتك جعلتك محل احترام وتقدير كثير من العرب وغيرهم مصداقيتك ودقتك في اختيار المصطلحات صار شئ نادر في لغة الساسة والحقيقة ان الساسة الأذكياء جداً هم فقط من يملكون النظرة الثاقبة والقدرة على التصرف بموضوعيه والحفاظ قدر الامكان على المصداقية".

بينما علقت آخرى:" المتحدث بإسم الخارجية البريطانية في الشرق الاوسط يشير الى الأراضي الفلسطينية "المحتلة" ... فيه الخير والله! الكلمة دي تقريبا انقرضت من الاستخدام عند القادة العرب".

وقال آخر:" شكرًا لك سيادة السفير... نيابة عن شعبي الفلسطيني في الداخل وفي الشتات أشكرك وأقدر لك مشاعرك الطيبة.. وأرجو أن يصل صوتك وما شاهدته إلى أصحاب القرار في حكومة جلالة الملكة للعمل على رفع معاناة شعبي الذي تتحمل فيها بريطانيا تاريخيًا مسؤولية كبرى... أشكرك مرة أخرى". وصلت أمس إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة حيث كانت لي الفرصة لزيارة مدينة #بيت_لحم لأول مرة والإطلاع على أجواء التحضير للإحتفالات بعيد الميلاد المجيد فيها، وهذا في ظل معاناة مستمرة يعيشها الفلسطينيون تحت وطأة الإحتلال. ترقبوا المزيد عن هذه الزيارة اليوم وفي الأيام القليلة القادمة. pic.twitter.com/9i3ZYPdfTh — Edwin Samuel (@EdwinSamuelUK) 11 ديسمبر 2018





