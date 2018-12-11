» عامل يطعن زوجته بـ«سكين المطبخ»

11 ديسمبر 2018 - 05:02 م

طعن عامل زوجته بمنطقة الإصلاح بكوم أمبو بمحافظة أسوان، الثلاثاء، بـ«سكين المطبخ» لرفضها إعداد الطعام له.

تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو بلاغ من أهالي منطقة الإصلاح يفيد بتعرض ربة منزل للطعن على يد زوجها.

انتقلت قوة أمنية من مباحث المركز برئاسة النقيب مراد الليثي إلى مكان البلاغ وتبين إصابة "ص ،م"، 29 سنة ربة منزل للإصابة بعد قيام زوجها «ه,ع» 35 سنة بطعنها بـ«سكين المطبخ»، بعد وقوع مشادة كلامية بينهما لرفضها إعداد الطعام، وانتهت بقيام الزوج بطعن الزوجة بـ«السكين»، والتي نقلت على أثرها إلى مستشفي كوم أمبو .

وتمكنت القوة الأمنية من القبض على الزوج، واصطحابه لديوان المركز، لتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



