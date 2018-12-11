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البرلمان العربي يدعو البرازيل والتشيك لعدم نقل سفارتيهما للقدس

عرب وعالم

مدينة القدس
مدينة القدس

وكالات - خالد الشرقاوي

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البرلمان العربى

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دعا البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، كلا من البرازيل والتشكيك إلى عدم نقل سفارتيهما إلى القدس.

جاء ذلك ضمن قرار بخصوص فلسطين، فى ختام أعمال جلسته العامة اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

ودعا البرلمان في القرار ذاته، إلى التحرك بشأن إعلان كل من البرازيل (الشهر الماضي) والتشيك (قبل أشهر) "نقل سفارتيهما لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى القدس".

وقرر البرلمان مخاطبة كل من نظيره البرازيلي والتشيكي، وحثهما على عدم نقل سفارتيهما إلى القدس واحترام الإجماع الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتذكيرهما بالعلاقات التاريخية المشتركة وحثهما لدعم عدالة القضية الفلسطينية.

كما أكد البرلمان موقفه الثابت بدعم كافة القرارات وإجراءات القيادة الفلسطينية لمواجهة تبعات قيام الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال إلى مدينة القدس.

وفي 6 ديسمبر 2017، أعلنت واشنطن اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء في نقل سفارة بلادها من تل أبيب للمدينة المحتلة، ما أثار موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية، وردود فعل منددة، إسلاميًا ودوليًا.



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