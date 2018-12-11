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عاطل يُنهي حياة شقيقته بـ«شومة» بسبب «المحمول»

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قتل عاطل شقيقته ضربا بـ«شومة» داخل الشقة سكنهما بمنطقة غبريال شرق الإسكندرية، لشكه في سلوكها بعد أن شاهدها تتحدث في الهاتف المحمول.

تلقى المقدم ياسر القطان، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، بلاغا من الأهالي يفيد بوفاة فتاة داخل الشقة  سكنها بشارع بن هريرة بمنطقة غبريال، انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة وجود جثة «إيمان. م. م» 18 عاما، مسجاة أعلى سرير حجرة نومها، ترتدي كامل ملابسها، وبها كدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال والدها «مسعود. م. أ» 65 عاما، بالمعاش، مقيم بذات العنوان، قرر قيام نجله «محمد» 25 عاما، عاطل، السابق اتهامه في 6 قضايا «سرقة، أقراص مخدرة، مشاجرة» بالتعدي على شقيقته المتوفاة بالضرب بعصا «شومة» محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها، لشكه في سلوكها.

ألقى ضباط وحدة مباحث القسم القبض على المتهم المذكور وضبط الأداة المستخدمة، واعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب الحادث لشكه في سلوك المجني عليها بعد أن شاهدها تتحدث في هاتفها المحمول مع غرباء.

تحرر المحضر رقم 11971/2018 إداري قسم ثان الرمل، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وأمرت نيابة الرمل أول بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.



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