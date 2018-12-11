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حبس المتهمين باغتصاب «محامية الهرم»

قضايا وحوادث

اغتصاب
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حبس

اغتصاب

سائق

توكتوك

محامية

أمرت نيابة الهرم في الجيزة، الثلاثاء، بحبس 4 متهمين بينهم سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باغتصاب وهتك عرض محامية.

وأفادت التحقيقات، بإشراف المستشار شريف توفيق، بأن المتهمين تناوبوا الاعتداء على المجني عليه جنسيًا، وتركوها في حالة إعياء، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم.

وقالت التحقيقات إن المجني عليها أكدت أنها كانت في زيارة لصديقتها بمنطقة الهرم، وعقب خروجها من منزل الأخيرة استقلت «توك توك» للذهاب إلى منزلها، فتعرضت للاغتصاب على يد السائق و3 من أصدقائه.

وتبين من خلال التحقيقات أن سائق «التوك توك» عرض على المجنى عليها كمية من العصائر والفيشار اللذين يحتويان على مواد مخدرة، ليصطحبها السائق وأصدقائه إلى منطقة نائية خلف أحد فنادق الهرم، ليناوبوا اغتصابها.



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