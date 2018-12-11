مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار

11 ديسمبر 2018 - 04:53 م

لقي شخص مصرعه إثر تعرضه لماس كهربائي أثناء القيام بالتنقيب عن الآثار برفقة آخرين أسفل منزل بقرية إبراش التابعة لدائرة مركز مشتول السوق بالشرقية، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ بمصرع «محمد. ص. ح» 32 سنة ومقيم بقرية إبراش بدائرة مركز مشتول السوق إثر تعرضه للصعق الكهربائي.

وتبين من التحريات أن المتوفي كان يقوم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل خاله برفقة ىخرين وحدث ماس كهربائي بموتور شفط المياه المستخدم مما أدي لوفاته، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة وضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق.



