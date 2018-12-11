  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:19 م
بحث متقدم
وزير الزراعة

وزير الزراعة يرد على النواب في طلب إحاطة: أنتم السبب

التنمر

«التنمر» داخل المدارس.. المعلمون ضحايا أم متهمون؟

دورى ابطال اوروبا

أهم مباريات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا

وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 75%

ترامب

مستشار "ترامب": الإعلان عن "صفقة القرن" خلال شهرين

خاشقجي شخصية العام

"تايم" تختار "خاشقجي" ضمن شخصيات 2018

أمطار غزيرة

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية

بريطانيا: الفلسطينيون يعيشون تحت وطأة الاحتلال

105 قتلى حوادث الطرق خلال 4 أشهر .. تغليظ العقوبة لم يوقف النزيف

ارتفاع ضحايا حادث "الزقازيق" لـ 4 وفيات و22 مصابًا

صلاح

«صلاح» أفضل لاعب في الجولة الـ16 للبريميرليج

مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار

قضايا وحوادث

إحباط محاولة تنقيب جديدة عن الآثار بأسوان
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

ضبط عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار بالبدرشين

#

الكهرباء تنهي حياة عامل أثناء التنقيب عن آثار

#

مصرع 4 أشخاص جراء التنقيب عن الآثار

#

سقوط طائرة عسكرية سعودية ومصرع طاقمها

وفاة

مصرع

الاثار

كهرباء

لقي شخص مصرعه إثر تعرضه لماس كهربائي أثناء القيام بالتنقيب عن الآثار برفقة آخرين أسفل منزل بقرية إبراش التابعة لدائرة مركز مشتول السوق بالشرقية، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ بمصرع «محمد. ص. ح» 32 سنة ومقيم بقرية إبراش بدائرة مركز مشتول السوق إثر تعرضه للصعق الكهربائي.

وتبين من التحريات أن المتوفي كان يقوم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل خاله برفقة ىخرين وحدث ماس كهربائي بموتور شفط المياه المستخدم مما أدي لوفاته، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة وضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يُعلن نتائج الاجتماع التفصيلي لمباراة بطل إثيوبيا
» مصرع عامل وابنته في انهيار عقار بالإسكندرية
» الزمالك يلبي طلبين لطفل مريض بالسرطان
» الاحتلال يحاول منع سدنة "قبة الصخرة" من القيام بعملهم
» عامل يطعن زوجته بـ«سكين المطبخ»
» البرلمان العربي يدعو البرازيل والتشيك لعدم نقل سفارتيهما للقدس
» حبس المتهمين باغتصاب «محامية الهرم»
» إصابة شقيق «عهد التميمي» برصاص الاحتلال الإسرائيلي
» شرطي يغتال مدير أمن ولاية «ريزة» التركية
» إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم
» هيفاء وهبى تخضع لجلسة تصوير بفستان قصير

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:28 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»