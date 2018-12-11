» إصابة شقيق «عهد التميمي» برصاص الاحتلال الإسرائيلي

11 ديسمبر 2018 - 04:51 م

أصيب فلسطينيان بجراح، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة النبي صالح، غربي رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب ناشط فلسطيني.

وقال باسم التميمي، الناشط في مجال "مقاومة الاستيطان"، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة النبي صالح، مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.

وبيّن التميمي، أن الجيش "استخدم الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في حين رشق الشبان القوات بالحجارة".

وأوضح التميمي، أن مواطنيْن اثنين أصيبا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، نقلا للعلاج في المستشفى الاستشاري في رام الله.

وأوضح أن أحد المصابيْن هو نجله "محمد"، وهو شقيق المعتقلة السابقة، عهد التميمي.

وعادة ما تندلع مواجهات في بلدة النبي صالح، حيث يقيم جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة عسكرية على مدخلها.



