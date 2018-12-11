  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:20 م
بحث متقدم
وزير الزراعة

وزير الزراعة يرد على النواب في طلب إحاطة: أنتم السبب

التنمر

«التنمر» داخل المدارس.. المعلمون ضحايا أم متهمون؟

دورى ابطال اوروبا

أهم مباريات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا

وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 75%

ترامب

مستشار "ترامب": الإعلان عن "صفقة القرن" خلال شهرين

خاشقجي شخصية العام

"تايم" تختار "خاشقجي" ضمن شخصيات 2018

أمطار غزيرة

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية

بريطانيا: الفلسطينيون يعيشون تحت وطأة الاحتلال

105 قتلى حوادث الطرق خلال 4 أشهر .. تغليظ العقوبة لم يوقف النزيف

ارتفاع ضحايا حادث "الزقازيق" لـ 4 وفيات و22 مصابًا

صلاح

«صلاح» أفضل لاعب في الجولة الـ16 للبريميرليج

إصابة شقيق «عهد التميمي» برصاص الاحتلال الإسرائيلي

عرب وعالم

عهد التميمي
عهد التميمي

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال قبالة شواطئ غزة

#

إصابة 17 متظاهرًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

#

سيارة مرسيدس لـ"عهد التميمي" في ألمانيا

#

عهد التميمي تختار محاميًا مصريًا لمقاضاة إسرائيل

إسرائيل

فلسطين

اصابة

رام الله

عهد التميمى

أصيب فلسطينيان بجراح، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة النبي صالح، غربي رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب ناشط فلسطيني.

وقال باسم التميمي، الناشط في مجال "مقاومة الاستيطان"، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة النبي صالح، مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.

وبيّن التميمي، أن الجيش "استخدم الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في حين رشق الشبان القوات بالحجارة".

وأوضح التميمي، أن مواطنيْن اثنين أصيبا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، نقلا للعلاج في المستشفى الاستشاري في رام الله.

وأوضح أن أحد المصابيْن هو نجله "محمد"، وهو شقيق المعتقلة السابقة، عهد التميمي.

وعادة ما تندلع مواجهات في بلدة النبي صالح، حيث يقيم جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة عسكرية على مدخلها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يُعلن نتائج الاجتماع التفصيلي لمباراة بطل إثيوبيا
» مصرع عامل وابنته في انهيار عقار بالإسكندرية
» الزمالك يلبي طلبين لطفل مريض بالسرطان
» الاحتلال يحاول منع سدنة "قبة الصخرة" من القيام بعملهم
» عامل يطعن زوجته بـ«سكين المطبخ»
» البرلمان العربي يدعو البرازيل والتشيك لعدم نقل سفارتيهما للقدس
» حبس المتهمين باغتصاب «محامية الهرم»
» إصابة شقيق «عهد التميمي» برصاص الاحتلال الإسرائيلي
» شرطي يغتال مدير أمن ولاية «ريزة» التركية
» إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم
» هيفاء وهبى تخضع لجلسة تصوير بفستان قصير

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:28 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»