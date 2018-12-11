قائد الترجي: هدفنا مواجهة الريال في نهائي المونديال

11 ديسمبر 2018 - 04:50 م

تحدث خليل شمام، قائد الترجى التونسي، عن المشاركة المنتظرة لفريقه في كأس العالم للأندية، التى تنطلق غدًا الأربعاء، في الإمارات وتستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

وقال «شمام» في حوار للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «لقب هذا العام كان استثنائيًا لأنه جاء في مئوية الترجي التونسي وعلى حساب فريق كبير وهو الأهلي المصري، فيمكننا القول إن كل تتويجات الترجي السابقة في كفة وهذا التتويج في كفة، لأن الفوز كان في النهائي بالأداء والنتيجة».

وتوج الترجي باللقب بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3/0 في النهائي على ملعب رادس، بعدما خسر مواجهة الذهاب بنتيجة 3/1.

وعن أهداف الترجي في تلك البطولة قال: «هدفنا هو مواجهة ريال مدريد في النهائي».

وأضاف: «فرصة لعب كأس العالم للأندية قد لا تتاح للاعب إلا مرة واحدة للمشاركة فيها، لهذا علينا أن نكون حذرين ولا نقع في أخطاء الماضي حين لعبنا جيداً وخسرنا المباراة، لهذا علينا التركيز جيداً ولعب لقاء بلقاء ولما لا الذهاب بعيدًا في المنافسة».

وأوضح قائد الترجي أن الفريق تعلم الدرس من المشاركة الأولى فى مونديال 2011 عندما خسر أمام السد القطري في ربع النهائي وأوضح قائلا: «دخلنا مباراة السد ونحن نفكر في مواجهة برشلونة بنصف النهائى فتلقينا خسارة مفاجئة».

ويفتتح الترجي مشواره في البطولة يوم السبت المقبل بلقاء الفائز من العين الإماراتي وويلنجتون النيوزيلندي.