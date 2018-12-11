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وصول تعداد المصريين في الداخل إلى 98 مليون نسمة

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الصحة: معدل الزيادة السكانية 2.6% في 2014
الصحة: معدل الزيادة السكانية 2.6% في 2014

محمد فضل- متابعات

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أعلن الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان صباح اليوم، الثلاثاء، ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة بناء على ما سجلته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر «دور منظمات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية والتصدي للمشكلة السكانية» الذي عقد اليوم بالسويس، وبحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وأضاف خلال مؤتمر «دور منظمات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية والتصدي للمشكلة السكانية» الذي عقد اليوم بالسويس، بأن عدد سكان مصر يزيد 2.56 مليون مولود سنويا محذرا من وصول عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 119 مليون نسمة إذا استمر معدل الإنجاب في مصر بهذا الشكل، بينما إذا تم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان فإن العدد سيكون 111 مليون بحلول عام 2030.

وأشار «حسن»، إلى أن مشكلة الزيادة السكانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر، فقد ارتفعت نسبة الفقر من 22 % عام 2008 إلى 28 % عام 2015، وقد وصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 50% في أربعة محافظات هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.

وأضاف أن نسبة الأمية في مصر بلغت 26% في عام 2018، وقد بلغت نسبة الأمية بين الإناث فقط 31%، وقد بلغ عدد المتسربين من التعليم- أي من سبق لهم الالتحاق بالمدارس وتسربوا منها- 6 مليون عام 2017. وبلغ عدد من لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم من الأساس 23 مليون عام 2017.

أما نسبة عمالة الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة، الذين شاركوا في أنشطة اقتصادية، فقد بلغت 3%.

وبلغ عدد المتزوجات من الإناث أقل من 18 سنة حوالي 109 ألف أنثى عام 2017، وعدد 128 ألف عقد زواج تصادق عام 2016.

وقال إن الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 تقوم على خمسة محاور، هي محور تنظيم الأسرة ومحور الشباب وصحة المراهقين ومحور تمكين المرأة ومحور الإعلام ومحور التعليم.

وأشار إلى أن الاستراتيجية لها أربعة أهداف، الارتقاء بالخصائص السكانية لاستعادة ريادة مصر الإقليمية، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان لإعادة رسم الخريطة السكانية، وخفض معدل النمو السكاني للارتقاء بنوعية حياة المواطن، وتقليل التفاوتات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أن معدل الخصوبة (الإنجاب الكلي) بلغ 3.5% عام 2014، ووفقا للاستراتيجية القومية للسكان فإن المستهدف العمل على خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 3.1% عام 2020، والوصول بهذا المعدل إلى 2.4% عام 2030 .



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