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إسرائيل تعلن كشف نفق جديد امتد من الأراضي اللبنانية

عرب وعالم

نفق - صورة أرشيفية
نفق - صورة أرشيفية

وكالات - خالد الشرقاوي

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إسرائيل

لبنان

نفق

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه كشف اليوم الثلاثاء، نفقًا جديدًا، امتد من الأراضي اللبنانية إلى فلسطين المحتلة.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الاحتلال، في تصريح مكتوب: " النفق الهجومي امتد من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل، ومساره يتواجد تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي ولا يشكل تهديدًا"، وفق وكالة "الأناضول".

وهذا هو النفق الثالث الذي يعلن الاحتلال الإسرائيلي اكتشافه، منذ بدء عملية "درع الشمال" يوم الثلاثاء الماضي.

ولفت أدرعي إلى أنه "تم تفخيخ مسار النفق مثلما تم تفخيخ المسارات الأخرى حيث يعرض كل من يدخل إليه نفسه للخطر".

وقال: "يجري الجيش الإسرائيلي أعمال دراسة داخل مسار النفق".

وحمّل المتحدث الإسرائيلي الحكومة اللبنانية، المسؤولية الكاملة عن "حفر النفق من لبنان"، وقال إنه "خرق فادح للقرار 1701 وسيادة دولة إسرائيل".

وتابع أدرعي: " تواصل قوات الجيش الأعمال الواسعة، وفق الخطة المقررة لكشف وإحباط الأنفاق الإرهابية ".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الثلاثاء الماضي انطلاق عملية "درع الشمال" للكشف عن وتدمير أنفاق يقول إن منظمة حزب الله اللبنانية حفرتها أسفل الحدود الإسرائيلية اللبنانية.



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