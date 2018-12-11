  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:20 م
بحث متقدم
وزير الزراعة

وزير الزراعة يرد على النواب في طلب إحاطة: أنتم السبب

التنمر

«التنمر» داخل المدارس.. المعلمون ضحايا أم متهمون؟

دورى ابطال اوروبا

أهم مباريات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا

وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 75%

ترامب

مستشار "ترامب": الإعلان عن "صفقة القرن" خلال شهرين

خاشقجي شخصية العام

"تايم" تختار "خاشقجي" ضمن شخصيات 2018

أمطار غزيرة

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية

بريطانيا: الفلسطينيون يعيشون تحت وطأة الاحتلال

105 قتلى حوادث الطرق خلال 4 أشهر .. تغليظ العقوبة لم يوقف النزيف

ارتفاع ضحايا حادث "الزقازيق" لـ 4 وفيات و22 مصابًا

صلاح

«صلاح» أفضل لاعب في الجولة الـ16 للبريميرليج

شرطي يغتال مدير أمن ولاية «ريزة» التركية

عرب وعالم

مدير أمن ولاية «ريزة» التركية
مدير أمن ولاية «ريزة» التركية

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

تركيا تكرم شرطيًا حرر مخالفة لابنة مدير أمن

#

تركيا توفر فريقًا أمنيًا لحماية خطيبة "خاشقجى"

#

مقتل مدير أمن قندهار في هجوم على اجتماع أمني بأفغانستان

#

خطأ طبي وراء مقتل طبيب داخل عيادته

تركيا

استشهاد

مدير أمن

ولاية ريزة

أعلنت ولاية "ريزة" عن اغتيال مدير أمنها إثر تعرضه لإطلاق ناري من قبل أحد أفراد الشرطة.

وقال والي ريزة، كمال تشبر، في مؤتمر صحفي، إن مدير الأمن "ألطوغ وردي" اغتيل إثر تعرضه لإطلاق ناري في مبنى أمن الولاية.

وفي وقت سابق من اليوم أصيب مدير أمن ريزة، ألطوغ وردي، وشخصان آخران إثر تعرضهم لإطلاق نار.

وذكرت مصادر أمنية تركية، أن شرطيا يعمل في قضاء "درة بازاري" بولاية ريزة، هو من قام بمهاجمة مدير أمن الولاية.

وأوضحت المصادر أن الشرطي جاء إلى مبنى مديرية الأمن، وترك هاتفه الجوال، وسلاحه في الاستعلامات، ودخل غرفة المدير والتقى معه لفترة قصيرة، ثم غادر المكتب.

وأضافت أن الشرطي أخذ هاتفه وسلاحه من الاستعلامات، ومن ثم ركض مسرعاً إلى مكتب مدير الأمن وأطلق النار عليه وعلى مدير شؤون الموظفين "أرجان بولاط" وحارسه "يغيت جان كوكصال" اللذين كانا في المكتب.

وأوضحت أن الجاني التقى مدير الأمن بخصوص موضوع نقل مكان عمله.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى توقيف الجاني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يُعلن نتائج الاجتماع التفصيلي لمباراة بطل إثيوبيا
» مصرع عامل وابنته في انهيار عقار بالإسكندرية
» الزمالك يلبي طلبين لطفل مريض بالسرطان
» الاحتلال يحاول منع سدنة "قبة الصخرة" من القيام بعملهم
» عامل يطعن زوجته بـ«سكين المطبخ»
» البرلمان العربي يدعو البرازيل والتشيك لعدم نقل سفارتيهما للقدس
» حبس المتهمين باغتصاب «محامية الهرم»
» إصابة شقيق «عهد التميمي» برصاص الاحتلال الإسرائيلي
» شرطي يغتال مدير أمن ولاية «ريزة» التركية
» إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم
» هيفاء وهبى تخضع لجلسة تصوير بفستان قصير

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:28 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»