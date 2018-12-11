  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:19 م
بحث متقدم
وزير الزراعة

وزير الزراعة يرد على النواب في طلب إحاطة: أنتم السبب

التنمر

«التنمر» داخل المدارس.. المعلمون ضحايا أم متهمون؟

دورى ابطال اوروبا

أهم مباريات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا

وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 75%

ترامب

مستشار "ترامب": الإعلان عن "صفقة القرن" خلال شهرين

خاشقجي شخصية العام

"تايم" تختار "خاشقجي" ضمن شخصيات 2018

أمطار غزيرة

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية

بريطانيا: الفلسطينيون يعيشون تحت وطأة الاحتلال

105 قتلى حوادث الطرق خلال 4 أشهر .. تغليظ العقوبة لم يوقف النزيف

ارتفاع ضحايا حادث "الزقازيق" لـ 4 وفيات و22 مصابًا

صلاح

«صلاح» أفضل لاعب في الجولة الـ16 للبريميرليج

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم

قضايا وحوادث

خبير يفجر مفاجأة بشأن خسائر مصر من حوادث الطرق
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

إصابة خمسة أشخاص في حادث بالشرقية

#

إصابة 9 أشخاص بحادث بالإسكندرية

#

إصابة 15 طالبًا في حادث تصادم بأسيوط

#

تفاصيل إصابة 28 شخصًا فى حادث بالشرقية

وفاة

اصابة

الاسعاف

المرور

حادث الطرق

أصيب 16 شخصًا اليوم، الثلاثاء، إثر تصادم سيارة نقل بأتوبيس ركاب نقل عام، بطريق «دمنهور – دسوق» بقرية سنهور التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا، من اللواء محمد هندى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم على طريق «دمنهور – دسوق» في نطاق قرية سنهور، وانتقل المقدم أحمد سمير، رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، لمكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة نقل بأتوبيس نقل ركاب بسبب السرعة الزائدة.

أسفر الحادث عن إصابة سائقا الأتوبيس والسيارة النقل، وعدد 14 شخصًا آخرين من مستقلي الأوتوبيس، بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام وتحويل اثنين في حالة خطرة لمستشفيى الجامعة بالإسكندرية وطنطا بالغربية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يُعلن نتائج الاجتماع التفصيلي لمباراة بطل إثيوبيا
» مصرع عامل وابنته في انهيار عقار بالإسكندرية
» الزمالك يلبي طلبين لطفل مريض بالسرطان
» الاحتلال يحاول منع سدنة "قبة الصخرة" من القيام بعملهم
» عامل يطعن زوجته بـ«سكين المطبخ»
» البرلمان العربي يدعو البرازيل والتشيك لعدم نقل سفارتيهما للقدس
» حبس المتهمين باغتصاب «محامية الهرم»
» إصابة شقيق «عهد التميمي» برصاص الاحتلال الإسرائيلي
» شرطي يغتال مدير أمن ولاية «ريزة» التركية
» إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم
» هيفاء وهبى تخضع لجلسة تصوير بفستان قصير

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:28 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»