» إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم

11 ديسمبر 2018 - 04:38 م

أصيب 16 شخصًا اليوم، الثلاثاء، إثر تصادم سيارة نقل بأتوبيس ركاب نقل عام، بطريق «دمنهور – دسوق» بقرية سنهور التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا، من اللواء محمد هندى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم على طريق «دمنهور – دسوق» في نطاق قرية سنهور، وانتقل المقدم أحمد سمير، رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، لمكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة نقل بأتوبيس نقل ركاب بسبب السرعة الزائدة.

أسفر الحادث عن إصابة سائقا الأتوبيس والسيارة النقل، وعدد 14 شخصًا آخرين من مستقلي الأوتوبيس، بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام وتحويل اثنين في حالة خطرة لمستشفيى الجامعة بالإسكندرية وطنطا بالغربية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



