"تايم" تختار "خاشقجي" ضمن شخصيات 2018

11 ديسمبر 2018 - 04:35 م

اختارت مجلة "تايم" الأمريكية، الثلاثاء، الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، ضمن الفائزين بشخصية العام 2018.

ونشرت المجلة في تغريدة عبر تويتر، أسماء 4 صحفيين، ووسيلة إعلامية، اختارتهم ليكونوا شخصيات العام، وهم: السعودي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، جمال خاشقجي، والفلبينية ماريا ريسا، والصحفيين الميانماريين من وكالة رويترز؛ وا لون، وكياو سوي.

إلى جانب الشخصيات الأربعة اختارت المجلة صحيفة "كابيتال غازيت" الأمريكية التي قتل خمسة من أعضائها خلال الهجوم الذي وقع في 28 يونيو الماضي، في أنابوليس، في ولاية ميريلاند.



