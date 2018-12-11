ارتفاع ضحايا حادث "الزقازيق" لـ 4 وفيات و22 مصابًا

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متابعات: عبدالراضي الزناتي

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كشف مصدر أمني، عن أن عدد ضحايا حادث التصادم الذي جرى بطريق ههيا - الزقازيق ارتفع إلى 4 وفيات و22 مصابًا.

وكان قد تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بتصادم سيارة وأتوبيس على طريق ههيا - الزقازيق أمام قرية العدوة التابعة لمركز ههيا، ما أسفر عن وقوع وفيات ومصابين.

وقال الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إنه جرى نقل 6 مصابين إلى مستشفى ههيا المركزي و16 مصابًا إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقى العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، وجرى التحفظ على 3 جثث بمشرحة مستشفى ههيا وجثة بمشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة.



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