ارتفاع ضحايا حادث "الزقازيق" لـ 4 وفيات و22 مصابًا

11 ديسمبر 2018 - 04:33 م

كشف مصدر أمني، عن أن عدد ضحايا حادث التصادم الذي جرى بطريق ههيا - الزقازيق ارتفع إلى 4 وفيات و22 مصابًا.

وكان قد تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بتصادم سيارة وأتوبيس على طريق ههيا - الزقازيق أمام قرية العدوة التابعة لمركز ههيا، ما أسفر عن وقوع وفيات ومصابين.

وقال الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إنه جرى نقل 6 مصابين إلى مستشفى ههيا المركزي و16 مصابًا إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقى العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، وجرى التحفظ على 3 جثث بمشرحة مستشفى ههيا وجثة بمشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة.



