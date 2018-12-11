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تأجيل محاكمة 45 متهمًا في أبراج الضغط العالي لـ 12 يناير

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، محاكمة 45 متهمًا بينهم 35 محبوسين و10 هاربين، في القضية التى تحمل رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم خلية "أبراج الضغط العالي"، لجلسة 12 يناير المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.



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