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"دينية النواب" توافق على مشروع قانون "دار الإفتاء"

الحياة السياسية

البرلماني أسامة العبد
البرلماني أسامة العبد

وكالات

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دار الافتاء

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من رئيس اللجنة، ومشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، المقدم من الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة، وذلك في حضور الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، إنها حسمت مشروعي قانوني تنظيم دار الإفتاء وتنظيم الفتوى العامة في جلسات سابقة، والاجتماع تناول مراجعة الصياغة النهائية للمشروعين وتم التوافق على مواد المشروعين.

وأضاف "العبد"، أن اللجنة تعد تقريرها النهائى بشأن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، وكذلك تقريرها النهائى بشأن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، وسيتم إرسالهما لمكتب المجلس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، لمناقشتهما في الجلسة العامة للمجلس.



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