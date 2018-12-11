«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

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أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا، الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على باقي الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما يتوقع الخبراء، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 21

شبين الكوم 14 20

طنطا 13 20

دمنهور 13 20

الإسكندرية 12 20

بلطيم 13 19

مطروح 14 19

السلوم 12 18

سيوة 12 21

بورسعيد 15 21

دمياط 15 20

الزقازيق 14 20

الإسماعيلية 12 21

السويس 13 22

العريش 13 23

رفح 12 21

رأس سدر 11 23

نخل 04 19

نويبع 16 20

طابا 13 19

كاترين 05 17

الطور 12 21

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 14 23

مرسى علم 15 22

الفيوم 12 21

بني سويف 12 21

المنيا 12 21

أسيوط 09 21

سوهاج 09 22

قنا 10 22

الأقصر 10 23

أسوان 10 23

أبوسمبل 10 23

الوادي الجديد 08 23

شلاتين 16 25


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