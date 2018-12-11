صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة بطل إثيوبيا

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سعد سمير

تأكد بشكل رسمي غياب سعد سمير مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن المشاركة في المباريات لمدة 4 أسابيع بسبب تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية.

وغادر اللاعب مواجهة طلائع الجيش يوم الأحد في الدوري بعد إصابته في العضلة الخلفية التي حرمته من استكمال المباراة.

وشارك صاحب الـ29 عاما خلال الموسم الجاري في 7 مباريات بالدوري مع الأهلي.

وأجرى سعد سمير آشعة مساء الاثنين لتحديد مدى إصابته ومدة غيابه.

وكان الأهلي قد واصل انتصاراته في الدوري بعد الفوز بنتيجة 2-0 ضد طلائع الجيش في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة جيما أبا جيفار الأثيوبي يوم الجمعة ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن الأهلي بعض اللاعبين للإصابة أبرزهم محمد الشناوي وعلي معلول وحسام عاشور وأحمد فتحي وجونيور أجاي وصلاح محسن ومحمد نجيب.


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