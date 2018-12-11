«صلاح» أفضل لاعب في الجولة الـ16 للبريميرليج

11 ديسمبر 2018 - 04:17 م

حصل محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الـ16 في الدوري الإنجليزي، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي سبورتس» العالمية.

وذكرت الشبكة عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن صلاح استحق أن يكون الأفضل خلال الجولة المنصرمة من الدوري الإنجليزي عقب تسجيله ثلاثية ليقود ليفربول لفوز كبير على حساب بورنموث خلال المباراة التي جمعتهما السبت الماضي.

وتمكن محمد صلاح من معادلة رقم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال، في صدارة ترتيب الهدافين بعشرة أهداف لكل منهما. كما قاد هذا الفوز فريق ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، مستفيدا من سقوط مانشستر سيتي أمام مضيفه تشيلسي في نفس الجولة بهدفين دون مقابل.