  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:21 م
بحث متقدم
وزير الزراعة

وزير الزراعة يرد على النواب في طلب إحاطة: أنتم السبب

التنمر

«التنمر» داخل المدارس.. المعلمون ضحايا أم متهمون؟

دورى ابطال اوروبا

أهم مباريات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا

وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 75%

ترامب

مستشار "ترامب": الإعلان عن "صفقة القرن" خلال شهرين

خاشقجي شخصية العام

"تايم" تختار "خاشقجي" ضمن شخصيات 2018

أمطار غزيرة

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية

بريطانيا: الفلسطينيون يعيشون تحت وطأة الاحتلال

105 قتلى حوادث الطرق خلال 4 أشهر .. تغليظ العقوبة لم يوقف النزيف

ارتفاع ضحايا حادث "الزقازيق" لـ 4 وفيات و22 مصابًا

صلاح

«صلاح» أفضل لاعب في الجولة الـ16 للبريميرليج

«صلاح» أفضل لاعب في الجولة الـ16 للبريميرليج

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

ليفربول يحقق رقمًا قياسيًا بأقدام «صلاح»

#

سر صدمة «صلاح» بعد ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في العالم

#

سما المصري تسخر من اتحاد الكرة

#

«آل الشيخ» يطالب العرب بالتصويت لـ«صلاح»

المصريون

ليفربول

صلاح

حصل محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الـ16 في الدوري الإنجليزي، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي سبورتس» العالمية.

وذكرت الشبكة عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن صلاح استحق أن يكون الأفضل خلال الجولة المنصرمة من الدوري الإنجليزي عقب تسجيله ثلاثية ليقود ليفربول لفوز كبير على حساب بورنموث خلال المباراة التي جمعتهما السبت الماضي.

وتمكن محمد صلاح من معادلة رقم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال، في صدارة ترتيب الهدافين بعشرة أهداف لكل منهما. كما قاد هذا الفوز فريق ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، مستفيدا من سقوط مانشستر سيتي أمام مضيفه تشيلسي في نفس الجولة بهدفين دون مقابل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يُعلن نتائج الاجتماع التفصيلي لمباراة بطل إثيوبيا
» مصرع عامل وابنته في انهيار عقار بالإسكندرية
» الزمالك يلبي طلبين لطفل مريض بالسرطان
» الاحتلال يحاول منع سدنة "قبة الصخرة" من القيام بعملهم
» عامل يطعن زوجته بـ«سكين المطبخ»
» البرلمان العربي يدعو البرازيل والتشيك لعدم نقل سفارتيهما للقدس
» حبس المتهمين باغتصاب «محامية الهرم»
» إصابة شقيق «عهد التميمي» برصاص الاحتلال الإسرائيلي
» شرطي يغتال مدير أمن ولاية «ريزة» التركية
» إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم
» هيفاء وهبى تخضع لجلسة تصوير بفستان قصير

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:28 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»