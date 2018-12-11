مصرع عامل فى مشاجرة بالفيوم

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مشاجرة دموية بين عائلتين في إمبابة

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة من قرية دوار حمدى، بمركز سنورس، بالفيوم فى مشاجرة مع أفراد عائلة أخرى، تعدوا عليه وشقيقه بالشوم، إثر خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة.

وردت معلومات للواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، بنشوب مشاجرة ومصرع مواطن بقرية سنهور البحرية.

وتبين أن المشاجرة نشبت بين كلا من "خيرى.ا.س" (52 سنة-عامل)، ومقيم بقرية دوار حمدى بسنهور البحرية "متوفي" إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وشقيقه "عابد.ا" (40 سنة-مندوب مبيعات) "طرف أول"، و"عبدالتواب.م" (42 سنة-عامل)، ضبط بحوزته عصا شوم، وشقيقه "أحمد.م" (40 سنة-فلاح) يقيمان بنفس القرية، لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة، تعدى على إثرها الطرف الثانى، على الطرف الأول بعصى شوم وإحداث إصابة الأول التى أودت بإصابته.

وتم ضبط الطرفين وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات لنفس السبب، ونقلت جثة المتوفى لمشرحة مستشفى فيدمين المركزى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات بشأن الواقعة.


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