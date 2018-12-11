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بالصور.. صناع الخير تشارك فى فعالية مناهضة العنف ضد المرأة

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صناع الخير
صناع الخير

أمينة عبد العال

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المرأة

العنف

صناع الخير

شاركت مؤسسة صناع الخير للتنمية أمس في فعالية 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتي نظمتها مؤسسة بلان بمكتبة القاهرة بالزمالك.

وصرح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، بأنه تم تنظيم قافلة طبية خلال الفعالية التي أطلقتها مؤسسة بلان بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للكشف عن أمراض العيون بالمجان، ضمن حملة عنيك في عنينا لمكافحة العمى برعاية رئاسة الوزراء.

وأوضح عبد الفتاح أنه تم توقيع الكشف المجاني على أكثر من 60 شخصًا من الحضور، لدعم الحق في الحصول على الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن دور مؤسسات المجتمع المدني هو التشبيك بكل خدماتها لتنمية المجتمع بصورة فعالة.

وأضاف عبد الفتاح أن الحق في الحصول على الرعاية الصحية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، حيث يرتبط الحق في الصحة ارتباطاً وثيقاً بأعمال حقوق الإنسان الأخرى بما فيها الحق في المأكل، والمسكن، والعمل، والتعليم، والكرامة الإنسانية، والحياة، وعدم التمييز، والمساواة.

 

 


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شاهد.. صناع الخير تشارك في فعالية مناهضة العنف ضد المرأة شاهد.. صناع الخير تشارك في فعالية مناهضة العنف ضد المرأة شاهد.. صناع الخير تشارك في فعالية مناهضة العنف ضد المرأة شاهد.. صناع الخير تشارك في فعالية مناهضة العنف ضد المرأة شاهد.. صناع الخير تشارك في فعالية مناهضة العنف ضد المرأة شاهد.. صناع الخير تشارك في فعالية مناهضة العنف ضد المرأة


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